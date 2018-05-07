ФАС: арабская DP World готовит документы по Fesco

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"Там просто еще не собрали весь необходимый пакет документов. Когда соберут — будет и рассмотрение на комиссии (по контролю за осуществлением иностранных инвестиций — ред.). Там месяц, по-моему, еще не прошел", — отметил Артемьев, сообщает ТАСС

ФАС внесла в правительство материалы по вхождению DP World в Fesco для рассмотрения на правкомиссии по иностранным инвестициям. ФАС не стала пояснять влияние ареста совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова на судьбу сделки ("Сумма" владеет 32,5% Fesco и готовится к продаже пакета акций).

DP World владеет акциями 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии , Африке, Европе и Ближнем Востоке.