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ФАС: арабская DP World готовит документы по Fesco
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ФАС: арабская DP World готовит документы по Fesco 

Вести Экономика 23 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Пакет документов о покупке арабским портовым оператором DP World доли в компании Fesco еще не готов, заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Фото Fesco
"Там просто еще не собрали весь необходимый пакет документов. Когда соберут — будет и рассмотрение на комиссии (по контролю за осуществлением иностранных инвестиций — ред.). Там месяц, по-моему, еще не прошел", — отметил Артемьев, сообщает ТАСС.
ФАС внесла в правительство материалы по вхождению DP World в Fesco для рассмотрения на правкомиссии по иностранным инвестициям. ФАС не стала пояснять влияние ареста совладельца группы компаний «Сумма» Зиявудина Магомедова на судьбу сделки ("Сумма" владеет 32,5% Fesco и готовится к продаже пакета акций).
DP World владеет акциями 65 морских терминалов, расположенных на шести континентах, включая строящиеся терминалы в Индии, Африке, Европе и Ближнем Востоке.
Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор «Трансгарант», 50% акций оператора фитинговых платформ «Русская тройка». В управлении Fesco находится около 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 грузовых судов.
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