Спустя двадцать лет: что можно было купить на зарплату в 1998 году и что сейчас

Фото: delat-delo.ru Средняя зарплата в России двадцать лет назад, в 1998 году, равнялась 760 рублям, а сегодня она составляет 40 000 рублей. Как же изменилась наша покупательная способность за это время?

Итак, сравним цены на продукты, товары для дома, одежду, услуги и развлечения и измерим в них зарплаты жителей России в конце прошлого века и сейчас (по данным Госкомстата ).

Продукты

Говядина

1998: 47 кг (говядина стоила 16 рублей за килограмм).

2018: 124 кг (321 рубль/кг)

Куриные окорочка

1998: 58 кг (13 рублей за кг)

2018: 263 кг (152 рубля/кг)

Пастеризованное молоко, 3,2% жирности

1998: 217 литров (3 рубля 50 копеек за литр)

2018: 755 литров (53 рубля/литр)

Овсяные хлопья

1998: 230 кг (по цене 3 рубля 30 копеек за килограмм)

2018: 1333 (30 рублей/кг)

Сельдь соленая

1998: 58 кг (стоила 13 рублей за килограмм)

2018: 202 кг (198 рублей)

Одежда

Женское пальто

1998: 0,75 пальто (в среднем пальто стоило 1001 рубль)

2018: 5,32 пальто (сейчас средняя цена на эту категорию верхней одежды — 7507 рублей)

Платье

1998: 2,24 платья (по 338 рублей)

2018: 12 платьев (3213 рублей)

Мужские брюки

1998: Четверо мужских брюк (средняя цена — 189 рублей)

2018: 16 брюк (2428 рублей)

Бытовая химия

Шампунь (бутылочка 250 мл)

1998: 63 упаковки (стоил 12 рублей)

2018: 300 (133 рубля)

Мыло хозяйственное

1998: 304 мыла (2 рубля 50 копеек за штуку)

2018: 1428 (28 рублей)

Стиральный порошок

1998: 54 кг (по 14 рублей)

2018: 285 кг порошка (140 рублей за килограммовую упаковку)

Услуги

Женская стрижка

1998: постричься можно было 27 раз (в среднем стрижка обходилась в 28 рублей)

2018: 80 стрижек (501 рубль за услуги парикмахера)

Химчистка мужского костюма

1998: 13,8 чисток (55 рублей)

2018: 39 чисток (по 1017 рублей)

Постановка набоек на обувь

1998: 44 (17 рублей)

2018: 125 (320 рублей)

Развлечения

Пообедать в кафе можно было

1998: 54 раза (каждый обед в среднем стоил 14 рублей)

2018: 141 раз (если обедать на 282 рубля)

Билет в театр

1998: 58 билетов (в среднем по 13 рублей)

2018: 60 билетов (657 рублей)

И наконец:

Семестр обучения в вузе

1998: 0,2 (3726 рублей)

2018: 0,68 (58100 рублей)

В целом, покупательная способность россиян за последние два десятка лет выросла, и весьма существенно. Например, на среднюю зарплату мы можем позволить себе в пять раз больше овсянки и в семь раз больше пальто, чем наш соотечественник из 98-го года. А вот цены на билеты в театр в соотношении с величиной среднего дохода практически не изменились, да и проучиться один семестр в коммерческом вузе на среднюю зарплату по-прежнему не получится.