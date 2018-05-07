Спустя двадцать лет: что можно было купить на зарплату в 1998 году и что сейчас 

Фото: delat-delo.ru Средняя зарплата в России двадцать лет назад, в 1998 году, равнялась 760 рублям, а сегодня она составляет 40 000 рублей. Как же изменилась наша покупательная способность за это время?
Итак, сравним цены на продукты, товары для дома, одежду, услуги и развлечения и измерим в них зарплаты жителей России в конце прошлого века и сейчас (по данным Госкомстата).
Продукты
Говядина
1998: 47 кг (говядина стоила 16 рублей за килограмм).
2018: 124 кг (321 рубль/кг)
Куриные окорочка
1998: 58 кг (13 рублей за кг)
2018: 263 кг (152 рубля/кг)
Пастеризованное молоко, 3,2% жирности
1998: 217 литров (3 рубля 50 копеек за литр)
2018: 755 литров (53 рубля/литр)
Овсяные хлопья
1998: 230 кг (по цене 3 рубля 30 копеек за килограмм)
2018: 1333 (30 рублей/кг)
Сельдь соленая
1998: 58 кг (стоила 13 рублей за килограмм)
2018: 202 кг (198 рублей)
Одежда
Женское пальто
1998: 0,75 пальто (в среднем пальто стоило 1001 рубль)
2018: 5,32 пальто (сейчас средняя цена на эту категорию верхней одежды — 7507 рублей)
Платье
1998: 2,24 платья (по 338 рублей)
2018: 12 платьев (3213 рублей)
Мужские брюки
1998: Четверо мужских брюк (средняя цена — 189 рублей)
2018: 16 брюк (2428 рублей)
Бытовая химия
Шампунь (бутылочка 250 мл)
1998: 63 упаковки (стоил 12 рублей)
2018: 300 (133 рубля)
Мыло хозяйственное
1998: 304 мыла (2 рубля 50 копеек за штуку)
2018: 1428 (28 рублей)
Стиральный порошок
1998: 54 кг (по 14 рублей)
2018: 285 кг порошка (140 рублей за килограммовую упаковку)
Услуги
Женская стрижка
1998: постричься можно было 27 раз (в среднем стрижка обходилась в 28 рублей)
2018: 80 стрижек (501 рубль за услуги парикмахера)
Химчистка мужского костюма
1998: 13,8 чисток (55 рублей)
2018: 39 чисток (по 1017 рублей)
Постановка набоек на обувь
1998: 44 (17 рублей)
2018: 125 (320 рублей)
Развлечения
Пообедать в кафе можно было
1998: 54 раза (каждый обед в среднем стоил 14 рублей)
2018: 141 раз (если обедать на 282 рубля)
Билет в театр
1998: 58 билетов (в среднем по 13 рублей)
2018: 60 билетов (657 рублей)
И наконец:
Семестр обучения в вузе
1998: 0,2 (3726 рублей)
2018: 0,68 (58100 рублей)
В целом, покупательная способность россиян за последние два десятка лет выросла, и весьма существенно. Например, на среднюю зарплату мы можем позволить себе в пять раз больше овсянки и в семь раз больше пальто, чем наш соотечественник из 98-го года. А вот цены на билеты в театр в соотношении с величиной среднего дохода практически не изменились, да и проучиться один семестр в коммерческом вузе на среднюю зарплату по-прежнему не получится.
По материалам happy30k/Яндекс Дзен