Самарская область вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов

Всего в январе–марте 2018 г., по данным ОКБ в стране было выдано 8,65 млн новых кредитов общим объемом свыше 1,6 трлн рублей. В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 53%. За аналогичный период 2017 г. было выдано 7,1 млн кредитов на 1,04 трлн рублей.

На первую десятку регионов пришлось порядка 36% всех выданных в 2017 г. кредитов, в денежном выражении это 43% всех выдач.

По общему объему выданных кредитов Самарская область заняла девятое место в стране — в регионе было выдано займов на 32 млрд руб., годовой прирост составил 33%. Из них на долю кредитов наличными пришлось чуть более половины — 16,7 млрд рублей. Еще 9,3 млрд руб. составили ипотечные кредиты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 66%. Причем динамика роста среднего чека по ипотеке в регионе одна из самых высоких в стране — средний чек составил 1,5 млн рублей (прирост — 10%).