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Глава ЕБРР от России освобожден от должности
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Глава ЕБРР от России освобожден от должности 

Банки.ру 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Денис Морозов освобожден от должности директора Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) от России. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.
На этот пост рекомендован его заместитель Сергей Веркашанский.
«В связи с освобождением Морозова Д. С. от обязанности директора от РФ в совете директоров ЕБРР согласиться с предложением управляющего от РФ в ЕБРР Орешкина М. С. о внесении в установленном порядке кандидатуры Веркашанского С. В. для избрания на пост директора от РФ в совете директоров ЕБРР», — говорится в документе.
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