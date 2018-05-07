Компания «Хевел» произвела в I квартале 39,5 МВт солнечных модулей

Завод по производству солнечных модулей группы компаний «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» «Роснано» ) выпустил в январе—марте 2018 года более 130 тыс. гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 39,5 МВт, говорится в сообщении компании.

Объем выпуска составляет 102% от плановых показателей.

Основной объем произведенной продукции будет поставлен Оренбургской СЭС-3 (заказчик — «Т Плюс» ) и Новоузенской СЭС (заказчик «Хевел»).

С января этого года завод вышел на проектную мощность, которая в результате модернизации была увеличена с 97,5 МВт до 160 МВт.