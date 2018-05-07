Компания «Хевел» произвела в I квартале 39,5 МВт солнечных модулей 

Завод по производству солнечных модулей группы компаний «Хевел» (совместное предприятие «Реновы» и «Роснано») выпустил в январе—марте 2018 года более 130 тыс. гетероструктурных солнечных модулей общей мощностью 39,5 МВт, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 102% от плановых показателей.
Основной объем произведенной продукции будет поставлен Оренбургской СЭС-3 (заказчик — «Т Плюс») и Новоузенской СЭС (заказчик «Хевел»).
С января этого года завод вышел на проектную мощность, которая в результате модернизации была увеличена с 97,5 МВт до 160 МВт.
Компания «Хевел» основана в 2009 году и является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят: производственное подразделение (завод по производству фотоэлектрических модулей в Новочебоксарске, Чувашия), девелоперское подразделение (проектирование, строительство и эксплуатация солнечных электростанций) и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике (Санкт-Петербург), который является крупнейшей в России профильной научной организацией, занимающейся исследованиями и разработками в сфере фотовольтаики.