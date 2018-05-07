В Китае ведущего телешоу оштрафовали на 13,6 млн долларов

Ведущего популярного в Китае шоу о фондовых биржах Ляо Инцяна оштрафовали на 86,2 млн юаней (более 13,56 млн долларов, — прим. «РГ») за манипуляции на рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Комитета по контролю над ценными бумагами Китая (CSRC).

По словам представителей комитета, Ляо Инцян в своем аккаунте в социальной сети Weibo давал подписчикам советы о времени покупки выгодных ему акций. Когда цена на акции взлетала, ведущий выставлял активы на продажу и зарабатывал огромные суммы.

Известно, что мошенник продавал и покупал акции с 13 биржевых аккаунтов с марта по ноябрь 2015 года. Незаконный доход ведущего в размере 43,1 млн юаней (6,7 млн долларов) будет конфискован.