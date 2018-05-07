Объем выдачи кредитов жителям ЮФО и СКФО вырос более чем на 40%

В первом квартале нынешнего года в Южном федеральном округе объем выдачи кредитов населению составил 200,9 млрд рублей. По отношению к аналогичному периоду прошлого года сумма увеличилась на 44,6%. При этом в Северо-Кавказском федеральном округе сумма равна 61,1 миллиарда рублей, что больше на 43,6%, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России

При этом розничный кредитный портфель за год в ЮФО и СКФО увеличился на 16,9% и 18,6%. Так, он достиг 1042,6 и 354 млрд рублей соответственно. Для ипотечного кредитования характерны более высокие темпы роста. Портфель по ИЖК в Южном федеральном округе за год вырос на 23,7% и составил 382 миллиарда, а в СКФО — на 19,7%, что равняется 121,3 млрд рублей.

Положительная динамика отмечена и по неипотечному кредитованию. Он у жителей ЮФО вырос на 13,3% и составил 660,5 млрд рублей, в СКФО — на 18%, это 232,7 млрд рублей.

Как утверждают в пресс-службе, активизацию розничного кредитования стимулировало уменьшение стоимости заемных средств. В среднем процентные ставки по кредитам населению стали меньше на 2,4 п.п. в марте 2018 года, если сравнивать их с аналогичным периодом прошлого года. Так, они составили 13,2% годовых, а на Северном Кавказе — на 2,6 п.п. — до 14,1%.