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Dentsu Aegis Network удержало глобальный аккаунт Microsoft
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Dentsu Aegis Network удержало глобальный аккаунт Microsoft 

Sostav.ru 26 минут назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Dentsu Aegis Network продолжит обслуживать Microsoft в сфере планирования и закупок. Пересмотр глобального аккаунта проходил в закрытом режиме, пишет Adweek. Процесс начался в декабре и завершился на прошлой неделе.
В питчинге, который один из источников назвал «отчаянной попыткой», участвовали все крупные холдинги за исключением Omnicom — он ограничен партнерством с Apple. Против команды Dentsu во главе с Carat выступили Wavemaker (WPP), Starcom (Publicis Groupe) и UM (IPG). Вице-президент Microsoft Кэтлин Холл подтвердила продление контракта с Dentsu.
Решающим фактором стала цена, говорят источники издания. Последние годы Microsoft последовательно сокращает маркетинговый бюджет, с 1,9 млрд долларов в 2015 году до 1,5 млрд долларов в 2017-м. Шесть лет назад расходы компании на продвижение превышали 2,5 млрд долларов. По данным Kantar Media, только в США затраты Microsoft снизились с 860 млн долларов в 2016-м до 538 млн долларов в прошлом году. Впрочем, другой источник заявляет, что конкуренты Dentsu просто не смогли предложить потенциальному клиенту достойной альтернативы.
Креативная часть пересмотром не затронута, за нее по-прежнему отвечает отдельное агентство m: united//McCann, созданное IPG для Microsoft.
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