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«Лента» остановила производство и продажу собственной продукции в Челябинске
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«Лента» остановила производство и продажу собственной продукции в Челябинске 

Rambler News Service 47 минут назад
Ритейлер «Лента» приостановила производство и продажу готовой продукции в своих супермаркетах в Челябинске, сообщили в пресс-службе компании. В настоящее время ритейлер проводит внутреннюю проверку производства и персонала.
«В настоящее время проводится проверка собственного производства и соответствующего персонала «Ленты». Производство и реализация собственной продукции остановлены во всех магазинах «Ленты» в Челябинске», — говорится в сообщении компании.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что причиной массового отравления в Челябинске является салатная продукция, изготовленная в производственном цехе супермаркета «Ленты».
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