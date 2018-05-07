«Лента» остановила производство и продажу собственной продукции в Челябинске

Ритейлер «Лента» приостановила производство и продажу готовой продукции в своих супермаркетах в Челябинске , сообщили в пресс-службе компании. В настоящее время ритейлер проводит внутреннюю проверку производства и персонала.

«В настоящее время проводится проверка собственного производства и соответствующего персонала «Ленты». Производство и реализация собственной продукции остановлены во всех магазинах «Ленты» в Челябинске», — говорится в сообщении компании.