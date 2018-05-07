Арбитраж Москвы 4 июня продолжит рассмотрение исков «Юнипро» и «Системного оператора» к ФАС

Арбитражный суд Москвы 4 июня 2018 года продолжит рассмотрение исковых заявлений энергетической компании «Юнипро» и кампании «Системный оператор» о признании недействительным и отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о признании компаний нарушившими антимонопольное законодательство, сообщает корр. RNS из зала суда.

«Заседание переносится на 4 июня», — постановила судья Евгения Ваганова

Ранее, 25 апреля 2018 года Арбитражный суд Москвы объединил в одно судебное производство иски энергетической компании «Юнипро» и компании «Системный оператор» о признании недействительным и отмене решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о признании компаний нарушившими антимонопольное законодательство.

26 января 2018 года ФАС признала «Юнипро» и «Системный оператор ЕЭС» виновными в злоупотреблении доминирующим положением, выраженным в отказе от начала тестирования оборудования энергоблока №3 филиала «Березовская ГРЭС» сразу после аварии. В части обвинения в антиконкурентном соглашении дело было закрыто за отсутствием доказательств.

В марте компания «Юнипро» подала в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о признании недействительным и отмене решения ФАС. Также исковое заявление подал и «Системный оператор».

Третий энергоблок Березовской ГРЭС был запущен осенью 2015 года. 1 февраля 2016 года на энергоблоке произошел пожар, который уничтожил металлоконструкции котла.