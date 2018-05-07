Долг украинским шахтерам достиг 28 млн долларов

Об этом сообщил в понедельник председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Общая задолженность по заработной плате на шахтах, находящихся в государственной собственности, составляет 740 млн гривен. На этих предприятиях работает 41 тысяча человек», — сказал он на брифинге.

В частности, около 275 млн гривен (10,5 млн долларов) составляет задолженность шахтерам за 2015-2017 годы и 470 млн гривен (18 млн долларов) — за 2018 год.

Волынец также отметил, что месячный фонд зарплаты на государственных шахтах составляет 530 млн гривен (20 млн долларов).

Ранее сообщалось, что горняки шахты № 9 «Нововолынская» в Волынской области прекратили работу, требуя погашения долгов по зарплате. По словам Волынца, шахтерам не выплатили 80% зарплаты за март, а работники непромышленной группы не получили зарплату в полном объеме за февраль.