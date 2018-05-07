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Долг украинским шахтерам достиг 28 млн долларов
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Долг украинским шахтерам достиг 28 млн долларов 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщил в понедельник председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
«Общая задолженность по заработной плате на шахтах, находящихся в государственной собственности, составляет 740 млн гривен. На этих предприятиях работает 41 тысяча человек», — сказал он на брифинге.
В частности, около 275 млн гривен (10,5 млн долларов) составляет задолженность шахтерам за 2015-2017 годы и 470 млн гривен (18 млн долларов) — за 2018 год.
Волынец также отметил, что месячный фонд зарплаты на государственных шахтах составляет 530 млн гривен (20 млн долларов).
Ранее сообщалось, что горняки шахты № 9 «Нововолынская» в Волынской области прекратили работу, требуя погашения долгов по зарплате. По словам Волынца, шахтерам не выплатили 80% зарплаты за март, а работники непромышленной группы не получили зарплату в полном объеме за февраль.
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