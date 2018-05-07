«Газпром» планирует увеличить уставный капитал СП с Petrovietnam

Совет директоров «Газпрома» рассмотрит 21 мая 2018 года вопрос увеличения уставного капитала компании «Газпромвьет», совместного предприятия с вьетнамской нефтегазовой компанией Petrovietnam, говорится материалах «Газпрома».

«О согласовании действий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «Газпромвьет»», — говорится в перечислении вопросов повестки заседания совета директоров 21 мая.

Также совет директоров рассмотрит вопрос о согласовании сделок с активами «Газпром нефти»

«Газпромвьет» было создано в 2009 году с распределением долей: ОАО «Газпром» — 51%, КНГ «Петровьетнам» — 49%. Компания ведет работы по добыче газа и нефти на Нагумановском и Северо-Пуровском месторождениях.