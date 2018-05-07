Ещё
«Газпром» планирует увеличить уставный капитал СП с Petrovietnam
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев

«Газпром» планирует увеличить уставный капитал СП с Petrovietnam 

Rambler News Service 32 минуты назад
Совет директоров «Газпрома» рассмотрит 21 мая 2018 года вопрос увеличения уставного капитала компании «Газпромвьет», совместного предприятия с вьетнамской нефтегазовой компанией Petrovietnam, говорится материалах «Газпрома».
«О согласовании действий, связанных с увеличением уставного капитала ООО «Газпромвьет»», — говорится в перечислении вопросов повестки заседания совета директоров 21 мая.
Также совет директоров рассмотрит вопрос о согласовании сделок с активами «Газпром нефти».
«Газпромвьет» было создано в 2009 году с распределением долей: ОАО «Газпром» — 51%, КНГ «Петровьетнам» — 49%. Компания ведет работы по добыче газа и нефти на Нагумановском и Северо-Пуровском месторождениях.
Rambler News Service: последние новости
«Газпром» увеличил добычу газа в январе — апреле на 9,1% — до 177,3 млрд кубометров Bloomberg сообщил о планах Дерипаски сохранить контроль в «Русале» «Дыра в капитале» крымского банка ВВБ составила 5,6 млрд рублей
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели220
LIVE: Инаугурация президента России426
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»119
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой953
Возглавившая «Бессмертный полк» Самойлова разозлила украинцев27
Видео
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
01:05
США оказались беззащитны перед «Кинжалами»
Армия Оружие
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение