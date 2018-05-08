«КамАз» в апреле увеличил производство на 8%

Москва , 8 мая — «Вести. Экономика». "КамАз" в апреле увеличил выпуск грузовой техники по сравнению с апрелем 2017 г. на 8% до 3,392 тыс. единиц, сообщила компания.

Всего же за четыре месяца 2018 г. «КамАз» увеличил на 7% отгрузку продукции до 11,172 тыс. ед Завод двигателей и СП «Камминз Кама» выпустили и поставили автомобильному заводу и своим сторонним потребителям более 3,4 тыс. двигателей и силовых агрегатов в апреле и более 11,9 тыс. — за четыре месяца (в апреле 2017 г. — 3,35 тыс. и в январе-апреле 11,5 тыс. соответственно).

В апреле отгружено з/ч на сумму 2,08 млрд руб., за 4 месяца — на 7,13 млрд руб. (1,78 млрд руб. и 7,86 млрд руб. соответственно годом ранее).

Продукции диверсификации выпущено в апреле на сумму 606 млн руб. (528 млн), за четыре месяца — 2,1 млрд руб., сколько и в прошлом году.

Как сообщали «Вести. Экономика», чистая прибыль группы ПАО «КамАЗ», крупнейшего в РФ производителя грузовиков, в 2017 г. выросла в 5,3 раза до 3,5 млрд руб. (2016 г. — 656 млн руб.).

Консолидированная выручка выросла на 23% и превысила 156 млрд руб. Рост выручки и эффективное управление затратами обеспечили положительный операционный денежный поток в сумме почти 8,8 млрд руб. (2016 г. — 5,85 млрд руб.).

На внутренних и внешних рынках были реализованы 38 192 грузовых автомобиля, что на 11% больше по сравнению с 2016 г. (34 432 шт.).