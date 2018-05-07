Производитель ароматизаторов IFF купит своего конкурента Frutarom за $7,1 млрд

Американский производитель ароматизаторов International Flavors & Fragrances Inc (IFF) договорился о покупке израильской компании Frutarom за 7,1 миллиарда долларов, говорится в сообщении IFF.

Согласно условиям сделки, акционеры Frutarom получат за каждую свою акцию 71,19 доллара наличными и 0,249 акции IFF. Таким образом, сделка оценивает одну акцию Frutarom в 106,25 доллара. Завершение сделки, которая получила одобрение советов директоров обеих компаний, ожидается в течение 6-9 месяцев после одобрения акционеров Frutarom и регуляторов.

Американская IFF отмечает, что сделка позволит расширить спектр предоставляемых клиентам продуктов и благоприятно отразится на стратегии роста компании, обеспечив более быстрое и прибыльное расширение бизнеса.

Американская International Flavors & Fragrances (IFF) занимается производством пищевых добавок, ароматизаторов, парфюмерных отдушек. Корпорация была образована в 1958 году в результате слияния компаний Polak & Schwarz и Van Ameringen-Haebler, ее штаб-квартира находится в Нью-Йорке . IFF работает в 37 странах мира, ее выручка по итогам 2017 года составила 3,4 миллиарда долларов.