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Импорт российской нефти стал главной причиной роста внешней торговли пров. Хэйлунцзян
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Импорт российской нефти стал главной причиной роста внешней торговли пров. Хэйлунцзян 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ в первом квартале 2018 года. Об этом сообщили в Харбинской таможене.
С 1 января 2018 г. начались поставки энергоносителей из России в Китай по второй линии нефтепровода Мохэ — Дацин. Ежегодно по нему планируется поставлять 30 млн тонн нефти — вдвое больше, чем прежде.
Благодаря этому, в первые три месяца этого года общий объем внешней торговли пров. Хэйлунцзян с Россией достиг 27,14 млрд юаней /около 4,27 млрд долл США/, увеличившись на 47,7 проц. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составив 70,6 проц. от общего объема внешней торговли провинции в первом квартале. -0-
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