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Средневзвешенный курс доллара снизился до 62,7 рубля
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Средневзвешенный курс доллара снизился до 62,7 рубля 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс Банка России, снизился на 48,64 копейки, составив 62,7148 рубля.
В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 63,2012 рубля за доллар, передает ПРАЙМ.
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