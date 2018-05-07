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Средневзвешенный курс доллара снизился до 62,7 рубля
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Средневзвешенный курс доллара снизился до 62,7 рубля
Деловая газета «Взгляд»
39 минут назад
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Средневзвешенный курс доллара к рублю, по которому устанавливается официальный курс
Банка России
, снизился на 48,64 копейки, составив 62,7148 рубля.
В пятницу средневзвешенный курс доллара составлял 63,2012 рубля за доллар, передает ПРАЙМ.
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