ЗВР Белоруссии сократились к 1 мая до $7,038 млрд

Москва, 7 мая — «Вести. Экономика». Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии составили к 1 мая $7,038 млрд, сообщает Национальный банк Белоруссии.

ЗВР Белоруссии составляли к 1 января $7 млрд 315,3 млн Таким образом, объем ЗВР уменьшился в январе-апреле на $277,2 млн (— 3,8%). Между тем в апреле резервы увеличились на $43,5 млн (+ 0,6%) после сокращения на $98,8 млн (— 1,4%) в марте. НББ объясняет увеличение ЗВР в апреле покупкой валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже, поступлением денег от продажи на внутреннем рынке валютных облигаций, перечислением валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. Правительство Белоруссии и НББ исполнили в апреле внешние и внутренние обязательства на $332 млн Объем исполненных обязательств в январе-апреле превысил $2,6 млрд ЗВР Белоруссии составляли к 1 января $7,3 млрд, увеличившись в прошлом году на 48,5% (на $2,4 млрд). В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики НББ на 2018 г. объем ЗВР должен составить к 1 января 2019 г. не менее $6 млрд