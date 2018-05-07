Хаос и спекуляции. Что происходит с криптовалютой Telegram?

Инвестиции в блокчейн-проект Павла Дурова превратились в череду хаотичных спекуляций, на которых зарабатывают только избранные, пишет TechCrunch. Издание поясняет, что сделки проводятся в закрытом режиме и недоступны общественности, при этом контроль над токенами компании достается совсем не тем инвесторам, которые вкладывались в них изначально.

На реализацию блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) собран 1,7 млрд долларов. Это рекордная сумма для компаний, проводивших ICO. Помимо мессенджера частью платформы должна стать платежная система.

Источник TechCrunch рассказал, что один из инвесторов, получивших на раннем этапе токены по 37 центов, активно ищет покупателя, который готов их приобрести в 3,5 раза дороже. Если учесть, что инвестиции в Telegram начинались от 10 млн долларов, то даже при минимальном объеме по такой сделке можно получить прибыль 25 млн долларов. Такой потенциал привел к тому, что в процесс включилось большое количество брокеров и посредников, утверждает издание.

Сергей Солонин: Вторичного рынка токенов быть не может в силу особенностей соглашения, объясняет один из инвесторов, основатель Qiwi

Сергей Солонин основатель Qiwi «В соответствии с договором, который заключает каждый инвестор, в случае обнаружения и доказательной базы перепродажи Telegram может отказать в выдаче токенов. Рискует не только тот, кто покупает кусочек, а тот, кто владеет большим объемом. Кто-то может с ума сходить, но вряд ли доходит до реальных сделок».

Фактически вложения в Telegram — это венчурные инвестиции, причем привлечение денег проведено по всем правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам США , и, по опыту других компаний, можно проследить механизм перепродажи. В соглашении о покупке токена Telegram прописано, что нельзя спекулировать непосредственно этими токенами. Но в качестве покупателей в основном выступают юрлица или фонды, и можно продать долю в такой компании, говорит управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко

Анатолий Радченко управляющий партнер United Traders «Инвестиции в Telegram ничем не отличаются от классической законной инвестиции в SpaceX , HyperLoop или Airbnb, которые еще не торгуются на рынке. Сделки по перепродаже — это не черный рынок, они так же действуют в соответствии с законодательством США. Это продажа доли компании, которая уже купила эти токены. Обычным людям туда не войти не потому, что это так срежиссировано или специально сделано: обычные люди не могут инвестировать крупные деньги в столь рисковые проекты. В Америке это абсолютно четко везде описано. Грубо говоря, бабушки с пенсиями там быть не должны, потому что есть вероятность потерять все свои деньги».

Ранее стало известно, что публичного размещения токенов Telegram не будет. Но, как утверждают эксперты, оно и не планировалось: с самого начала был расчет на продажу токенов только профессиональным инвесторам. Такой подход подстегивает спрос — но есть риск, что к моменту появления токенов на рынке цена на них будет перегрета.