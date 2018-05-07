РЖД из-за дефицита вагонов перевозит зерно в контейнерах

Урожай зерновых в регионах Куйбышевской дороги ежегодно увеличивается, отметил начальник местного центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Игорь Хахулин. Он также напомнил про дефицит зерновозов, что приводит к востребованности перевозки в контейнерах.