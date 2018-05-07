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РЖД из-за дефицита вагонов перевозит зерно в контейнерах
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РЖД из-за дефицита вагонов перевозит зерно в контейнерах 

BFM.RU 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Российские железные дороги» (РЖД) начали тестировать перевозку зерна в контейнерах, сообщает корпоративное издание РЖД — газета «Гудок». Первую партию пшеницы отправили из Самарской области по Куйбышевской дороге, зерно уже прибыло в Санкт-Петербург.
Урожай зерновых в регионах Куйбышевской дороги ежегодно увеличивается, отметил начальник местного центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Игорь Хахулин. Он также напомнил про дефицит зерновозов, что приводит к востребованности перевозки в контейнерах.
Текущий дефицит вагонов РЖД оценивает в 300 шт. К 2019 г. он достигнет 1200 вагонов, а к 2020 г. — 6200, отмечают «Ведомости». Аграрии просили синхронизировать списание старых вагонов с закупкой новых, но производство отстает почти вдвое, рассказывал ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
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