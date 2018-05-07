Погрузка зерна на экспорт на сети РЖД выросла за четыре месяца на 73%

Погрузка зерна в январе-апреле 2018 года на сети РЖД составила более 9,8 млн тонн, что на 45,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на экспорт погружено 6,3 млн тонн зерна, что на 73% больше, чем годом ранее, сообщили в РЖД.

Лидерами по объемам погрузки зерна за январь-апрель стали Саратовская (907,6 тыс. тонн, рост в 2,8 раза), Курская (737,6 тыс. тонн, +32,5%), Тамбовская (698,6 тыс. тонн, +84,3%), Волгоградская (690 тыс. тонн, рост в 2,2 раза) области.

Ранее правление РЖД для привлечения дополнительных объемов грузов установило понижающий коэффициент 0,897 (скидка 10,3%) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской, Курской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ульяновской и Курганской областей через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах.

Под действие скидки подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Скидка будет действовать по 30 июня 2018 года включительно.