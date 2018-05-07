РКК «Энергия» отчиталась об убытках в 1,5 миллиарда рублей в 2017 году

Согласно документу, размещенному на сайте корпорации, чистый убыток компании за 2017 год составил 1 миллиард 458 миллионов рублей по сравнению с чистой прибылью в размере 3 миллиарда 931 миллион рублей в 2016 году.

Выручка от продаж в 2017 году выросла до 46 миллиардов 90 миллионов рублей по сравнению с 36 миллиардами 223 миллионами рублей. Валовая прибыль в прошлом году составила 9 миллиардов 829 миллионов рублей (7 миллиардов 35 миллионов рублей в 2016 году).

До 10 миллиардов 922 миллионов рублей за 2017 год выросли долгосрочные кредиты и займы по сравнению с 7 миллиардами 211 миллионами рублей в 2016 году. Краткосрочная задолженность за тот же период выросла до 7 миллиардов 563 миллионов рублей по сравнению с 3 миллиардами 805 миллионами рублей. При этом обязательства по краткосрочным кредитам и займам уменьшились и составили 4 миллиарда 981 миллион рублей по сравнению с 5 миллиардами 535 миллионами рублей. Суммарно все обязательства РКК «Энергия» в 2017 году выросли на 13 миллиардов — до 127 миллиардов 727 миллионов рублей со 114 миллиардов 149 миллионов рублей в 2016 году.

Согласно отчетности, в прошлом году в корпорации выросли административные расходы (6 миллиардов 47 миллионов рублей в 2017 году по сравнению с 5 миллиардами 999 миллионами рублей в 2016 году), увеличилась себестоимость продаж (36 миллиардов 260 миллионов рублей против 29 миллиардов 187 миллионов рублей).