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«Дыра» в капитале банка «ВВБ» составила 5,6 млрд рублей
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«Дыра» в капитале банка «ВВБ» составила 5,6 миллиарда рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совокупная разница между величиной обязательств и активов севастопольского банка "ВВБ", лишившегося лицензии в апреле, составила 5,574 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России.
Активы банка по результатам обследования составили 6,723 миллиарда рублей, обязательства — 12,297 миллиарда рублей.
Банк России с 9 апреля отозвал лицензию у банка "ВВБ" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов. Кроме того, значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка оказалось ниже 2%, а размер собственных средств был ниже минимального значения уставного капитала.
По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 178-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 179-е место.
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