«Дыра» в капитале банка «ВВБ» составила 5,6 млрд рублей

«Дыра» в капитале банка «ВВБ» составила 5,6 миллиарда рублей

Совокупная разница между величиной обязательств и активов севастопольского банка "ВВБ" , лишившегося лицензии в апреле, составила 5,574 миллиарда рублей, следует из вестника Банка России

Активы банка по результатам обследования составили 6,723 миллиарда рублей, обязательства — 12,297 миллиарда рублей.

Банк России с 9 апреля отозвал лицензию у банка "ВВБ" в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию преступных доходов. Кроме того, значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) банка оказалось ниже 2%, а размер собственных средств был ниже минимального значения уставного капитала.

По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 марта занимал 178-е место в банковской системе РФ, по данным ЦБ — 179-е место.