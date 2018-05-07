Инвестплатежи за аренду земли для строительства принесли Москве 4,66 млрд руб. за I квартал 2018 г.

Доходы Москвы от инвестиционных платежей за аренду земли для строительства составили 4,66 млрд руб. в I квартале 2018 г., сообщает пресс-служба департамента городского имущества.

«Городу удалось сохранить баланс своих интересов и интересов инвесторов, на настоящий день мы видим высокий спрос со стороны застройщиков. Только за I квартал поступления в столичный бюджет от инвестиционных платежей за аренду земли для строительства составили 4,66 млрд руб. Кроме того, город принимает во внимание экономические изменения в стране и идет навстречу бизнесу, учитывая их пожелания и вводя меры эффективной поддержки», — приводятся в материале слова руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана

Отмечается, что за I квартал 2018 г. департамент городского имущества оформил 38 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков для строительства либо реконструкции. Площадь участков составила 230,56 га, площадь нового строительства — 889,58 тыс. кв. м.

Поступления в бюджет от инвестиционных платежей по новым соглашениям составили 943,65 млн руб.