Ещё
Инвестплатежи за аренду земли для строительства принесли Москве 4,66 млрд руб. за I квартал 2018 г.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Инвестплатежи за аренду земли для строительства принесли Москве 4,66 млрд руб. за I квартал 2018 г. 

Агентство «Москва» 40 минут назад
Доходы Москвы от инвестиционных платежей за аренду земли для строительства составили 4,66 млрд руб. в I квартале 2018 г., сообщает пресс-служба департамента городского имущества.
«Городу удалось сохранить баланс своих интересов и интересов инвесторов, на настоящий день мы видим высокий спрос со стороны застройщиков. Только за I квартал поступления в столичный бюджет от инвестиционных платежей за аренду земли для строительства составили 4,66 млрд руб. Кроме того, город принимает во внимание экономические изменения в стране и идет навстречу бизнесу, учитывая их пожелания и вводя меры эффективной поддержки», — приводятся в материале слова руководителя департамента городского имущества Москвы Максима Гамана.
Отмечается, что за I квартал 2018 г. департамент городского имущества оформил 38 дополнительных соглашений об изменении цели предоставления земельных участков для строительства либо реконструкции. Площадь участков составила 230,56 га, площадь нового строительства — 889,58 тыс. кв. м.
Поступления в бюджет от инвестиционных платежей по новым соглашениям составили 943,65 млн руб.
Агентство «Москва»: последние новости
Правительство РФ выделило более 800 млн руб. банкам для льготного кредитования малого и среднего бизнеса Пассажиропоток «Сапсанов» 30 апреля достиг рекордных 20,7 тыс. пассажиров Конкурс на организацию 24 новых автобусных маршрутов проведут в Москве до конца мая
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели90
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой911
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы18
Летчик Ярошенко попрощался с семьей483
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика22
Видео
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
03:26
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
03:01
Макаревич рассказал о скончавшемся Сапунове
Шоу-бизнес Другое
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение