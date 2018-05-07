Совет директоров «ТрансФин-М» принял решение об увеличении уставного капитала компании на 2,4 млрд рублей

ПАО «ТрансФин-М» увеличит уставный капитал на 24,15 млрд рублей. Как сообщили в компании в понедельник, 7 мая, ее совет директоров на заседании 25 апреля рекомендовал предложить общему собранию акционеров принять решение о размещении дополнительных обыкновенных именных акций компании в количестве 24,15 млрд штук номинальной стоимостью 10 копеек каждая путем конвертации в них процентных документарных облигаций на предъявителя серии 28 общей номинальной стоимостью 3,5 млрд рублей.

Данное решение принято в целях реализации утвержденной советом директоров программы увеличения уставного капитала компании путем выпуска облигаций, конвертируемых в акции, поясняется в сообщении лизингодателя. В рамках программы в 2014—2016 годах было размещено три выпуска облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции через три года с даты выпуска, на общую сумму 10 млрд рублей. В декабре прошлого года облигации первого выпуска уже были конвертированы в обыкновенные акции «ТрансФин-М».

«В 2017 году акционер дважды увеличивал капитал компании. По итогам года уставный капитал вырос вдвое, размер собственных средств «ТрансФин-М» с учетом накопленной прибыли составил 22 миллиарда рублей», — напомнил генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов . При этом он подчеркнул, что, несмотря на планомерное увеличение капитала, компания демонстрирует стабильно высокую доходность: так, по итогам 2017 года показатель ROE составил 15%.

Среди решений, принятых советом директоров, также вопросы одобрения отчетности по РСБУ и МСФО за 2017 год.

В релизе «ТрансФин-М» уточняется, что, в соответствии с отчетностью по МСФО, инвестиции компании в финансовый и операционный лизинг по итогам 2017 года выросли на 9% до 113,5 млрд рублей, активы — на 16% до 150 млрд, чистый процентный доход — в 1,4 раза до 4,991 млрд, совокупный доход — на 12% до 1,654 млрд рублей, нераспределенная прибыль — на 24% до 6,239 млрд

По РСБУ выручка компании увеличилась по итогам 2017 года более чем в два раза до 43 млрд рублей, активы — на 17% до 152,5 млрд, чистая прибыль — на 33% до 1,359 млрд рублей.