ConocoPhillips хочет получить карибские активы PDVSA

Американская нефтяная компания ConocoPhillips намерена получить активы венесуэльской государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) на на Карибских островах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. По словам собеседников агентства, ConocoPhillips планирует получить эти активы в рамках исполнения решения международного арбитража, который обязал PDVSA выплатить американской компании более $2 млрд за национализацию ее активов в Венесуэле в 2007 году.

Conoco хочет получить объекты PDVSA на островах Кюрасао , Бонэйр и Синт-Эстатиус в Карибском море. Они играют ключевую роль в переработке, хранении и смешивании нефти PDVSA, поставляемой на экспорт, отмечает Reuters . На долю этих объектов в прошлом году приходилось около четверти экспорта нефти Венесуэлы.

Conoco пообещала сотрудничать с обществом и местными властями для решения вопросов, которые могут возникнуть в результате исполнения решения арбитража.

Действия американской компании могут еще больше усугубить положение Венесуэлы, переживающей экономический кризис. Страна почти полностью зависит от доходов от экспорта нефти, который упал на треть со своего пика.

Как сообщали "Вести. Экономика", по данным вторичных источников, которые приводятся в ежемесячном отчете ОПЕК , в марте производство нефти в Венесуэле сократилось на 55,3 тыс. баррелей в сутки относительно февраля до 1,488 млн б/с.

Conoco обратилась в Международную торговую палату, потребовав от PDVSA выплатить ей $22 млрд за разорванные контракты и потерю будущей прибыли от двух совместных нефтедобывающих предприятий, которые были национализированы в 2007 году при покойном президенте Венесуэлы Уго Чавесе . Американская компания покинула страну, не договорившись о преобразовании своих проектов в совместные предприятия, контролируемые PDVSA.

В конце апреля Международная торговая палата обязала венесуэльскую компанию выплатить Conoco $2,4 млрд за национализацию активов.

В 2013 году Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке также признал, что активы Conoco были национализированы Венесуэлой незаконно. Тогда американской компании присудили выплату в размере $1,6 млрд