Ещё
Москва закупит электробусы на десятки миллиардов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва закупит электробусы на десятки миллиардов рублей 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Москва не отказывается от планов перейти на использование электробусов вместо классических автобусов. Мэр Сергей Собянин объявил, что на объявленных ранее аукционах победили Группа ГАЗ и КАМАЗ. Они поставят «Мосгортрансу» по 100 машин и 31 ультрабыструю зарядную станцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Поставки должны начаться в сентябре, а все электробусы столичный перевозчик получит к марту 2019 года. В декабре ожидается еще один конкурс на покупку 100 машин. С 2021 года Москва планирует полностью отказаться от закупок дизельных автобусов. В «Мосгортрансе» отметили, что о полном отказе от них речь пока не идет. В парке компании более 6,7 тысяч единиц техники, тогда как поставки электробусов на ближайшие годы запланированы на уровне 300 машин в год.
По данным сайта госзакупок, заказ Москвы на электробусы разбит на три лота по 100 машин, на двух аукционах победили группа ГАЗ и КАМАЗ с идентичными по цене заявками — 6,35 миллиарда рублей (соответствует выставленной городом максимальной цене). Цена третьего лота, который будет разыгран в декабре, выше — 6,57 миллиарда рублей. Победители тендеров получают контракт жизненного цикла (КЖЦ) с поставкой техники и сервисом на 15 лет.
CarClub: последние новости
ФСБ вскрыла масштабные махинации на АЗС Долгое вождение снижает уровень IQ Запись сдачи экзамена на права ГАИ будет хранить месяц
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп решил судьбу Ирана186
На «Евровидении» произошло ЧП71
Киев и Крымский мост: смотреть больно до слез, а приходится251
Астролог предсказал победу Путина и пожалел85
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»460
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
02:43
ЕС готовит новые антироссийские санкции
Политика Другое
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение