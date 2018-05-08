Москва закупит электробусы на десятки миллиардов рублей 

Москва не отказывается от планов перейти на использование электробусов вместо классических автобусов. Мэр Сергей Собянин объявил, что на объявленных ранее аукционах победили Группа ГАЗ и КАМАЗ. Они поставят «Мосгортрансу» по 100 машин и 31 ультрабыструю зарядную станцию. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Поставки должны начаться в сентябре, а все электробусы столичный перевозчик получит к марту 2019 года. В декабре ожидается еще один конкурс на покупку 100 машин. С 2021 года Москва планирует полностью отказаться от закупок дизельных автобусов. В «Мосгортрансе» отметили, что о полном отказе от них речь пока не идет. В парке компании более 6,7 тысяч единиц техники, тогда как поставки электробусов на ближайшие годы запланированы на уровне 300 машин в год.
По данным сайта госзакупок, заказ Москвы на электробусы разбит на три лота по 100 машин, на двух аукционах победили группа ГАЗ и КАМАЗ с идентичными по цене заявками — 6,35 миллиарда рублей (соответствует выставленной городом максимальной цене). Цена третьего лота, который будет разыгран в декабре, выше — 6,57 миллиарда рублей. Победители тендеров получают контракт жизненного цикла (КЖЦ) с поставкой техники и сервисом на 15 лет.