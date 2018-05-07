Названы регионы, которые выдали больше всего кредитов населению 

В годовом отношении количество выданных кредитов выросло на 22 процента. За аналогичный период 2017 года было выдано кредитов на 1,04 трлн рублей. По объемам кредитования традиционно лидирует Москва и Московская область, где заемщики взяли почти 900 тысяч кредитов на сумму более 284,13 млрд рублей. На втором месте по объемам выдачи — Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там выдано 361 тысяча кредитов на 98,06 млрд рублей. И замыкает тройку Краснодарский край — 317 тысяч кредитов на 51,58 млрд рублей.
Также в десятку наиболее кредитно-активных регионов вошли Свердловская, Ростовская, Челябинская, Самарская и Нижегородская области, Татарстан, Башкортостан.
Лидером по темпам роста объемов кредитования стал Татарстан, где по сравнению с прошлым годом было взято на 55 процентов больше займов. Самые низкие темпы роста отмечены в Нижегородской области, где объемы кредитования населения выросли на 33 процента в годовом исчислении.