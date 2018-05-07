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Эксперт: Рост цен на нефть пойдет России на пользу
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Эксперт: Рост цен на нефть пойдет России на пользу 

Национальная Служба Новостей 27 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Данные торгов показали рост мировых цен на нефть. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,06% до 75,66 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в июне увеличились на 0,99% до 70,41 долларов за баррель, сообщает RT.
В эфире НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал о причинах роста мировых цен на нефть.
«Во многом, это связано с ситуацией на рынке по геополитическим причинам. Также связано с тем, что соглашение ОПЕК+ нормально работает и дает результат. Если посмотреть по запасам, они находятся на уровне близком к средним пятилетним значениям. Все это ведет к тому, что идет рост цен. Для российского бюджета, это, безусловно, плюс, особенно на фоне того, что рубль продолжает слабеть. Он не вернулся к тем уровням, которые были еще месяц назад, поэтому здесь получается, что при пересчете на рубли нефть выросла еще больше. Для российского бюджета это хорошо и означает, что у нас есть шанс выйти с профицитом по окончанию года», — рассказал эксперт.
Напомним, в апреле цены на нефть резко подскочили после угроз президента США Дональда Трампа выйти из соглашения по ядерной программе Ирана.
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