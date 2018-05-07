Ещё
Хасановский нефтеносный участок купил «Алойл» из Татарстана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хасановский нефтеносный участок купил «Алойл» из Татарстана 

Волга Ньюс 33 минуты назад
Матьяновский и Подскольский участки не вызвали интереса у потенциальных покупателей — на них не поступило ни одной заявки.
Хасановский же участок получило ЗАО «Алойл» из татарстанского города Бавлы. Компания заплатит за лицензию 24 млн руб. при начальном разовом платеже в 16 млн рублей. Конкуренцию ей пыталось составить ООО «Садакойл» из Альметьевска.
Хасановский нефтеносный участок находится на территории Камышлинского и Похвистневского районов. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 0,41 млн т, Dл — 2,2 млн т, D1 — 5,2 млн т. Извлекаемые ресурсы газа по категории D1 — 0,09 млрд куб. м.
"Алойл" — малая нефтяная компания, подконтрольная ряду физических лиц. Гендиректор компании — Риф Вафин. Чистая прибыль по итогам 2016 г. составила 764 млн руб. при выручке в 4 млрд рублей. По данным Сводного государственного реестра участков недр и лицензий «Алойл» владеет лицензиями на два участка — по одному в Оренбургской области и Татарстане.
В конце прошлого года «Алойл» и «Садакойл» участвовали в торгах по еще одному самарскому участку — Пронинскому. Тогда лицензия досталась сызранскому ООО «Регион-нефть».
Матьяновский участок находится на территории Похвистнеского района. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 2,717 млн т, Dл — 1,8 млн т, D1 — 5,1 млн т. Извлекаемые ресурсы газа по категории D1 — 0,074 млрд куб. м. Начальный разовый платеж 30,8 млн рублей.
Подкольский участок расположен в Кинель-Черкасском и Похвистневском районах. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 0,81 млн т, D1 — 3,5 млн т. Извлекаемые ресурсы газа по категории D1 — 0,5 млрд куб. м. Начальный разовый платеж 9,3 млн рублей.
Волга Ньюс: последние новости
На "Тольяттинской птицефабрике" введена процедура внешнего управления В ТОР "Тольятти" будут производить кабель, полимеры, окна и перерабатывать шины Входную группу и ограждение парка Щорса отремонтируют в течение месяца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы13
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой890
Летчик Ярошенко попрощался с семьей474
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение