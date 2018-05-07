Хасановский нефтеносный участок купил «Алойл» из Татарстана

Матьяновский и Подскольский участки не вызвали интереса у потенциальных покупателей — на них не поступило ни одной заявки.

Хасановский же участок получило ЗАО «Алойл» из татарстанского города Бавлы . Компания заплатит за лицензию 24 млн руб. при начальном разовом платеже в 16 млн рублей. Конкуренцию ей пыталось составить ООО «Садакойл» из Альметьевска

Хасановский нефтеносный участок находится на территории Камышлинского и Похвистневского районов. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 0,41 млн т, Dл — 2,2 млн т, D1 — 5,2 млн т. Извлекаемые ресурсы газа по категории D1 — 0,09 млрд куб. м.

Татарстане. "Алойл" — малая нефтяная компания, подконтрольная ряду физических лиц. Гендиректор компании — Риф Вафин. Чистая прибыль по итогам 2016 г. составила 764 млн руб. при выручке в 4 млрд рублей. По данным Сводного государственного реестра участков недр и лицензий «Алойл» владеет лицензиями на два участка — по одному в Оренбургской области

В конце прошлого года «Алойл» и «Садакойл» участвовали в торгах по еще одному самарскому участку — Пронинскому. Тогда лицензия досталась сызранскому ООО «Регион-нефть».

Матьяновский участок находится на территории Похвистнеского района. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 2,717 млн т, Dл — 1,8 млн т, D1 — 5,1 млн т. Извлекаемые ресурсы газа по категории D1 — 0,074 млрд куб. м. Начальный разовый платеж 30,8 млн рублей.

Подкольский участок расположен в Кинель-Черкасском и Похвистневском районах. Извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 — 0,81 млн т, D1 — 3,5 млн т. Извлекаемые ресурсы газа по категории D1 — 0,5 млрд куб. м. Начальный разовый платеж 9,3 млн рублей.