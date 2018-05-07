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Примсоцбанк улучшил условия получения наличных по кредитным картам
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Примсоцбанк улучшил условия получения наличных по кредитным картам 

Банки.ру 37 минут назад
Базирующийся во Владивостоке Примсоцбанк предоставляет держателям кредитных карт Gold и Platinum возможность бескомиссионного снятия наличных в банкоматах любых банков в пределах льготного лимита.
Продуктовый виджет
Льготный лимит в 10 тыс. и 30 тыс. рублей предоставляется каждый календарный месяц для кредитных карт Gold и Platinum соответственно. Максимальная сумма снятия наличных при этом составляет 500 тыс. рублей с комиссией в 2% для «золотой» карты и 1 млн рублей с комиссией в 1,5% — для «платиновой», уточнили в банке.
Там напомнили, что финучреждение предлагает оформление кредитных карт на сумму от 30 тыс. до 3 млн рублей. Беспроцентный период составляет 30 дней, ставка — от 19% годовых.
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