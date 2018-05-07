Принадлежавший экс-владельцу «Черкизона» ТЦ купил банк «Авангард»

Банк стал победителем публичных торгов по продаже имущества ООО «Руслайн 2000», компании, принадлежавшей структурам группы АСТ Исмаилова и его семьи. «Авангард» предложил 1,55 миллиарда рублей.

Зачем банку торговый центр на Измайловском шоссе неизвестно — представитель организации заявил, что ответит на вопросы издания позже. По словам источника издания, приобретение — «просто финансовая инвестиция».

Имущество «Руслайн 2000» уже дважды выставлялось на торги — за 2 миллиарда рублей, затем за 1,8 миллиарда, но желающих купить его не находилось. При этом суммы, которую. Удалось выручить за ТЦ, не хватит, чтобы погасить долги перед кредиторами — общая сумма требований к компании превышает 17 миллиардов рублей.