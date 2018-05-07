Ещё
Профилактику мемориальных комплексов Вечного огня провел на Кубани «Газпром»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Профилактику мемориальных комплексов Вечного огня провел на Кубани «Газпром» 

Новая Кубань 37 минут назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Они проводились в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память». Подобная акция была начата ещё в 2015 году. Она инициирована ООО «Газпром межрегионгаз».
Специалисты компании провели профилактику 96 мемориалов.
Акция направлена на обеспечение стабильной и бесперебойной работы комплексов.
Был проведен технический осмотр подземных газопроводов, проверено рабочее состояние газовых горелок и кранов, очищены от копоти решетки-рассекатели.
Кроме того, газовики проверили герметичность газопроводов и всех соединений, провели регулировку процесса сжигания газа.
— На время праздничных мероприятий газовики переходят на усиленный режим работы для обеспечения безопасного газоснабжения символов Победы», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Владимир Агафонов.
Новая Кубань: последние новости
СМИ: UC Rusal сменит руководство из-за санкций или новая стратегия Олега Дерипаски Эксперты ставят под сомнение версию о попадании птицы в двигатель российского истребителя в Сирии В Сирии погибли 2 пилота российского истребителя Су-30СМ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россию ждут новые допинговые скандалы13
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой890
Летчик Ярошенко попрощался с семьей474
Страшную надпись нашли на месте пропажи двухлетнего мальчика21
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой17
Видео
03:43
Названо главное достижение Путина
Политика Общество
00:55
Летчик Ярошенко попрощался с семьей
Происшествия В мире
01:09
На Украине рассказали о планах на Крымский мост
В мире Другое
02:59
Зрители «Евровидения» потребовали замены Самойловой
Шоу-бизнес
01:08
Время сюрпризов: рынки ждут новостей от Путина
Рынки Статьи
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:54
Потоки лавы разрушили десятки домов на Гавайях
Катастрофы Происшествия
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:27
Движение в Москве ограничат из-за инаугурации
Новости Москвы Политика
02:36
Гибель режиссера Томошевского назвали нелепой
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение