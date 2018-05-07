Профилактику мемориальных комплексов Вечного огня провел на Кубани «Газпром» 

Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Они проводились в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память». Подобная акция была начата ещё в 2015 году. Она инициирована ООО «Газпром межрегионгаз».
Специалисты компании провели профилактику 96 мемориалов.
Акция направлена на обеспечение стабильной и бесперебойной работы комплексов.
Был проведен технический осмотр подземных газопроводов, проверено рабочее состояние газовых горелок и кранов, очищены от копоти решетки-рассекатели.
Кроме того, газовики проверили герметичность газопроводов и всех соединений, провели регулировку процесса сжигания газа.
— На время праздничных мероприятий газовики переходят на усиленный режим работы для обеспечения безопасного газоснабжения символов Победы», — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Владимир Агафонов.