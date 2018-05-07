Минфин закупит в мае рекордный объем иностранной валюты

Минфин направит в мае на покупку иностранной валюты рекордный объем средств — более 320 миллиардов рублей, говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, объем закупок по сравнению с апрельским уровнем вырастет более чем на 80 миллиардов рублей.

Минфин прогнозирует, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, составит в мае 320,6 миллиарда рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от их базового месячного объема составило в апреле +2,2 миллиарда рублей.

Таким образом, в апреле Минфин направит на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке 322,8 миллиарда рублей, говорится в сообщении. Операции будут проводиться с 10 мая по 6 июня, ежедневный объем покупок составит 16,1 миллиарда рублей.

Апрельский объем покупок валюты Минфином составлял 240,7 миллиарда рублей. В марте ведомство покупало валюту на 192,5 миллиарда рублей. Февральский объем закупок до сегодняшнего дня был рекордным — 298,1 миллиарда рублей. До этого самым высоким был объем январских закупок — 257 миллиардов рублей.

При этом в апреле покупка валюты останавливалась более чем на неделю после обвала фондовых индексов и курса рубля 9, 10 и частично 11 апреля. Закупки возобновились только 17 апреля, их ежедневный объем превышал первоначальные планы Минфина.