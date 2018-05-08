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Денежный рынок: небольшое снижение кросс-валютных ставок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал
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Денежный рынок: небольшое снижение кросс-валютных ставок, — Максим Коровин, старший стратег ВТБ Капитал 

Прайм 32 минуты назад
Фото: Прайм
Вчерашняя сессия в сегменте однодневного валютного свопа была довольно волатильной. Открывшись на уровне 6,0%, к середине дня ставка на межбанке постепенно поднялась до 7,0%, а в ходе вечерних торгов снизилась, закрывшись ниже 5,0% (чуть выше уровня бида Банка России). Ее средневзвешенное значение снизилось до 6,32% (−22 бп). Ставки NDF опустились в среднем на 6–10 бп. Кривая кросс-валютных свопов сместилась вниз на 2–4 бп, в то время как ставки процентных свопов остались на прежних уровнях. На рынке репо под залог ОФЗ по-прежнему ощущается дефицит в некоторых среднесрочных бумагах, а по итогам торгов средняя стоимость таких операций почти не изменилась, составив 6,3% (+10 бп к уровню пятницы). Ставка RUONIA в пятницу снизилась до 6,84%, а вчера, как мы полагаем, опустилась ниже 7,0%.
Спрос на однодневное репо с Федеральным казначейством вернулся к норме (вчера в рамках данного инструмента банки привлекли 2 млрд руб.) после роста в конце прошлой недели, когда объем привлечений превысил 100 млрд руб. Как мы отмечали ранее, увеличение спроса на короткую ликвидность было связано с необходимостью выполнения нормативов ликвидности, и сразу после этого спрос нормализовался. Сегодня Банк России проведет аукцион недельных депозитов (лимит будет объявлен до полудня), а также предложит к размещению купонные облигации с погашением 18 июля на сумму 558 млрд руб.
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