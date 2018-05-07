Центробанк: В Свердловской области ставки по ипотеке пробили исторический минимум

Объем выданных с начала года ипотечных кредитов вырос по сравнению с 2017-м почти в два раза. С января на покупку жилья свердловчане взяли в банка почти 20 млрд руб. В Свердловской области ставки по ипотеке обновили исторический минимум, сообщают в отделе по связям с общественностью Банка России. В марте средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам составила 9,76%. Для сравнения — в марте 2017 г. она составляла 11,86%. Это, как отмечают представители регулятора , привело к взрывному росту ипотечного кредитования: c начала года в области выдано более 10,3 тыс. ипотечных кредитов, что на 82,7% больше, чем год назад. Сумма выданных ипотечных кредитов увеличилась вдвое — до 19,5 млрд руб.

Совокупная задолженность заемщиков Свердловской области перед банками по ипотеке на 1 апреля достигла 179,6 млрд руб., но при этом неплатежи по таким кредита снижаются и составляют в настоящее время около 1% от кредитного портфеля.

Жители Свердловской области берут ипотеку в среднем на сумму 1,89 млн руб. сроком на 16 лет и 2 месяца. Дальнейшему росту ипотечного жилищного кредитования будет способствовать стартовавшая с 1 января 2018 года государственная программа предоставления субсидий по выданным ИЖК, — отметил руководитель Уральского ГУ Банка России Евгений Барышников

Как отмечают в пресс-службе Уральского банка Сбербанка , ипотечное кредитование пользовалось спросом и в прошлом году: кредитная организация за 2017 г. нарастила объем таких кредитов на 50%.

На рост рынка ипотеки повлияло несколько факторов, в том числе — последовательное снижение ставок, которое в Сбербанке в 2017 году происходило трижды, а также уменьшение первоначального взноса по основным программам жилищного кредитования до 15%, — председатель Уральского банка Сбербанка отметил Владимир Черкашин