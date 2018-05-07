Баррель нефти ОПЕК 4 мая подорожал до $70,99

Цена нефтяной «корзины» ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в пятницу, 4 мая, выросла на 0,33 доллара, или на 0,47% — до 70,99 доллара с 70,66 доллара за баррель в предыдущий день торгов, следует из сообщения организации.

Средняя цена барреля ОПЕК в мае теперь составляет 70,68 доллара, в 2018 году — 65,9 доллара.

В 2017 году средняя цена нефтяной «корзины» ОПЕК составила 52,43 доллара за баррель, в 2016 году — 40,76 доллара за баррель, в 2015 году — 49,49 доллара за баррель, в 2014 году — 96,29 доллара. Ниже 100 долларов она опустилась в сентябре 2014 года, составив тогда 95,98 доллара за баррель.

В 2013 году «корзина» в среднем стоила 105,87 доллара за баррель, в 2012 году — 109,45 доллара, в 2011 году — 107,46 доллара, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены «корзины» был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.