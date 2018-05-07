Импорт в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-апреле вырос до $66 млрд

Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья, по предварительным данным таможенной статистики, в январе-апреле 2018 года составил в стоимостном выражении $66 млрд 46,2 млн и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 19,2%, передает «Интерфакс» , ссылаясь на сообщение ФТС.

В апреле 2018 года стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $17 млрд 550,1 млн и по сравнению с апрелем 2017 года вырос на 14,0%.

В апреле наблюдался рост закупок химической продукции на 20,3% (до $3 млрд 508 млн), текстильных изделий и обуви — на 16,7% (до $804 млн), продукции машиностроения — на 11,0% (до $8 млрд 905 млн), продовольственных товаров — на 9,9% (до $2 млрд 91 млн).

В импорте продовольственных товаров увеличились закупки рыбы в 1,5 раза, фруктов — на 43,5%, алкогольной и безалкогольной продукции — на 24,8%, овощей — на 19,5%, сахара — на 11,3%. При этом ввоз мяса и субпродуктов сократился в 1,9 раза, зерновых культур — на 35,1%, молочных продуктов — на 23,9%, растительного масла — на 7,7%.

Среди товаров химической промышленности увеличился импорт продуктов органической и неорганической химии на 29,7%, парфюмерно-косметических товаров — на 24,8%, мыла и синтетических моющих средств — на 24,0%, фармацевтической продукции — на 13,6%.

В импорте машиностроительной продукции увеличились закупки инструментов и аппаратов оптических на 26,8%, средств наземного транспорта — на 26,4%, электрооборудования — на 22,4%. Вместе с тем снизились импортные поставки судов и плавучих средств в 2,8 раза, частей железнодорожных локомотивов — на 19,7%, летательных аппаратов — на 14,5%.