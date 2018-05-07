12 из 26 публичных банков Китая внедрили блокчейн-технологии в 2017 году 

Почти половина из 26 зарегистрированных на бирже банков Китая заявляют, что внедрили блокчейн-технологии в 2017 году, следует из данных отчетов. Китайское отраслевое издание CEBNet сообщило, что 12 из 26 публичных банков Китая, согласно данным опубликованных годовых отчетов, внедрили в свою работу блокчейн-технологии в прошлом году. В число этих организаций вошли такие государственные банки Китая, как Bank of China, China Construction Bank и Agriculture Bank of China, а также частный банк China Merchants Bank и некоторые региональные компании. Сферы, в которых применяется блокчейн, отличаются в зависимости от банка. Чаще всего финансовые организации Китая используют новую технологию для работы с приходными счетами, международными займами и при проверке подлинности идентификационных данных.
текст: Антон Кузнецов, фото: ISO republic