«Татнефть» в январе—апреле сократила добычу нефти на 1,2% — до 9,5 млн тонн

Группа «Татнефть» сократила добычу нефти в январе—апреле 2018 года на 1,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 9,464 млн тонн, сообщает компания.

Добыча головной компании в январе—апреле составила 9,352 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за три месяца 2017 года.

Добыча «Татнефти» в апреле составила 2,367 млн тонн, головной компании — 2,339 млн тонн.

На лицензионных участках за пределами Татарстана в январе—апреле было добыто 112 тыс. тонн нефти, что на 6,4% меньше, чем за четыре месяца прошлого года. В апреле добыча составила 28 тыс. тонн.

Добыча сверхвязкой нефти составила в январе—апреле 613,612 тыс. тонн (рост на 35,1%), в апреле — 155,09 тыс. тонн.

За четыре месяца 2018 года компания построила в новом бурении 182 скважины (против 241 скважины за аналогичный период 2017 года), в том числе в эксплуатационном бурении — 114 скважин, в бурении на битум — 68 скважин.

Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» переработал в январе—апреле 3,076 млн тонн сырья, в том числе 2,849 млн тонн нефтяного сырья. Производство нефтепродуктов составило 2,907 млн тонн.

В апреле «Танеко» переработал 786,2 тыс. тонн сырья, в том числе 710,9 тыс. тонн нефтяного сырья. Производство нефтепродуктов в апреле составило 743,4 тыс. тонн.

Как ранее сообщало RNS, «Татнефть» в 2017 году увеличила добычу нефти на 0,9% — до 28,9 млн тонн. В 2018 году «Татнефть» ожидает снижения добычи нефти на 0,6% — до 28,74 млн тонн.