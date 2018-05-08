Ещё
Чистая прибыль ММК по МСФО в I квартале выросла на 15,8%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чистая прибыль ММК по МСФО в I квартале выросла на 15,8% 

Прайм 1 час назад
Чистая прибыль группы «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 279 миллионов долларов, сообщила компания.
Выручка выросла на 23,8%, до 2,055 миллиарда долларов. Отмечается, что рост выручки за первый квартал связан с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.
Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 миллионов долларов, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.
Прайм: последние новости
Биткоин дешевеет на комментариях Баффета и Гейтса Глава Air France-KLM уйдет в отставку после провала соглашения о зарплатах сотрудников Совет директоров "Газпрома" 21 мая обсудит увеличение уставного капитала СП с PetroVietnam
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК582
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом386
Главным событием для рубля станет 12 мая30
Медведева отказались поддержать1379
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка9
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение