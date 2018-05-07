Долги на розничном рынке электроэнергии РФ к концу марта выросли на 19%

Задолженность потребителей на розничном рынке электроэнергии в России , по данным на конец марта 2018 года, составила 269,4 миллиарда рублей, увеличившись на 19% с начала года, следует из презентации первого заместителя председателя правления Центра финансовых расчетов (ЦФР) Дмитрия Чернова

"За три месяца расчеты на розничном рынке составили 94,6%, они соответствую уровню расчетов в первом квартале прошлого года. Прирост задолженности на розничном рынке составил почти 43 миллиарда рублей. Практически половину привнесли непромышленные группы потребителей — 24,1 миллиарда рублей", — пояснил Чернов в видеокомментарии.

По сравнению с январем-мартом 2017 года долги на розничном рынке увеличились на 5,5%. Наибольшая часть задолженности — 51,8% — приходится на долю непромышленных потребителей. Население формирует 19,2% долгов, промышленность — 19,5%, бюджетные потребители — 8%, сельхозтоваропроизводители — 1,5%. По уровню расчетов за потребленную электроэнергию улучшили показатели бюджетные потребители: 97,4% против 86,2% годом ранее. Хуже всех платило население — 92,9% против 96,1% год назад.

Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), по данным на конец апреля, составила 71,8 миллиарда рублей, увеличившись почти на 8% с начала года и на 15,2% по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

"Прирост (долгов — ред.) большой… Это было связано с лишением статуса участника (ОРЭМ — ред.) ряда энергосбытовых компаний в этом году за систематические неплатежи на оптовом рынке. В прошлом году такой ситуации не было", — прокомментировал эти цифры Чернов.

Уровень оплаты на оптовом рынке выше 100% только у двух федеральных округов — Центрального (100,18%) и Дальневосточного (100,01%). Северо-Кавказский округ платит традиционно хуже всех, хотя и повысил уровень расчетов до 74,36% с 72,88%. На него приходится и 67,49% задолженности на ОРЭМ (48,47 миллиарда рублей). На долю Южного округа приходится 9,94% долгов, Северо-Западного — 8,94%, Центрального — 7,17%, Сибирского — 4,62%. Приволжского — 1,24%, Уральского — 0,55%, Дальневосточного — 0,04%.