«Детский мир» решил выйти на рынок Белоруссии

Российский продавец детских товаров «Детский мир» заинтересовался белорусским рынком. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным издания, ритейлер изучает различные варианты выхода на новый рынок, в том числе открытие там своих магазинов и покупку локального игрока.

Один из собеседников уточняет, что компания уже начала искать помещения в белорусских торговых центрах. В пресс-службе «Детского мира» не стали раскрывать подробности относительно планов компании.

По мнению партнера и директора брокерского подразделения Colliers International в Белоруссии Андрея Алешкина , ритейлер мог бы начать работу в Белоруссии через покупку локального игрока. Единственный крупный игрок схожего формата в республике, по его словам, сеть «Буслик». Магазины бренда находятся в удачных местах (всего около 50 по стране), а матрица соответствует требованиям «Детского мира».

О возможности покупки «Детским миром» бизнеса «Буслика» говорит и собеседник издания, близкий к одной из сторон. По его данным, «Буслик» сам предлагал «Детскому миру» сделку по продаже. Белорусская компания входит в состав крупной дистрибуторской компании «Торгово-промышленная группа Вест Ост Юнион», продающей детское питание, подгузники и одежду.