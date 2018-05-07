ВТБ Капитал стал лауреатом премии «Лучшие сделки 2018 года»

Сделка ВТБ Капитал , в которой инвестбанк выступил единственным консультантом по продаже компании Essar Oil консорциуму инвесторов, победила в номинации «M&A-сделка года в Азии» премии «Лучшие сделки 2018 года» журнала The Banker . Объем транзакции составил $12,9 млрд Победители определяются на основе таких критериев, как сложность структуры сделки и ее реализации, инновационность и рыночная конъюнктура при осуществлении транзакции.

Юрий Соловьев , первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ , отметил: «Эта сделка, став одновременно крупнейшей прямой иностранной инвестицией и крупнейшей M&A-сделкой в Индии , безусловно, является знаковой для всего рынка страны. Мы активно работаем в этом регионе, предоставляя лучшие решения для наших клиентов, и международный опыт ВТБ Капитал позволит нам в дальнейшем предлагать рынку наиболее оптимальные и эффективные решения».

Британский журнал The Banker выпускается с 1926 года и является одним из наиболее авторитетных изданий на финансовом рынке. The Banker освещает основные международные финансовые и экономические новости, а также представляет анализ глобальных рыночных тенденций.

Информация о ВТБ Капитал:

АО ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 805 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 285 млрд долларов США.

ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами.