«Детский мир» хочет выйти на рынок Белоруссии

«Детский мир» изучает возможность выхода в Белоруссию, включая покупку компании

Розничная сеть по продаже детских товаров "Детский мир" изучает возможность выхода на рынок Белоруссии , в том числе рассматривает покупку действующего локального игрока, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

По данным одного из источников, недавно компания начала изучать возможность аренды помещений в белорусских торговых центрах. В пресс-службе "Детского мира" не стали предоставлять газете подробности по этой теме.

Ритейлеру логично было бы выйти в Белоруссию через покупку локального игрока, считает партнер и директор брокерского подразделения Colliers International в Белоруссии Андрей Алешкин . По его словам, единственный крупный игрок схожего формата в республике — сеть "Буслик".

О возможности покупки "Детским миром" бизнеса "Буслика" заявил также источник издания. По его словам, ранее "Буслик" сам выходил с предложением к "Детскому миру" о продаже.