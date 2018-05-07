«Татнефть» в январе-апреле снизила добычу нефти на 1,1%

Компания «Татнефть» в январе-апреле 2018 года снизила добычу нефти на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,352 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

По группе «Татнефть» добыча снизилась на 1,2% и составила 9,464 миллиона тонн. В апреле компания добыла 2,339 миллиона тонн нефти, группа — 2,367 миллиона тонн.

Комплексом нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «Танеко» в апреле переработано 786,2 тысячи тонн сырья, с начала года — 3,076 миллиона тонн. В том числе в апреле переработано 710,9 тысячи тонн нефтесырья, с начала года — 2,849 миллиона тонн. Также в апреле произведено 743,4 тысячи тонн нефтепродуктов, с начала года — 2,907 миллиона тонн.

За четыре месяца по новому бурению построено и сдано 182 скважины, в том числе эксплуатационное бурение — 114 скважин, бурение на битум — 68 скважин. В январе-апреле произведен текущий ремонт на 3,249 тысячи скважинах, в том числе за апрель — на 742 скважинах, а также выполнен капитальный ремонт 869 скважин (за апрель — 228).