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Энергетические компании Ямала проинвестируют программу развития электроэнергетики региона
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Энергетические компании Ямала проинвестируют программу развития электроэнергетики региона 

N24.ru 30 минут назад
Фото: N24.ru
В Ямало-Ненецком автономном округе утверждены схемы и программы перспективного развития электроэнергетики в регионе на период 2019-2023 годов. Все мероприятия программы направлены на повышение надёжности энергоснабжения потребителей региона, перспективное развитие энергосистемы автономного округа, на удовлетворение долгосрочного и среднесрочного спроса на электрическую энергию и мощность, на формирование стабильных условий для привлечения инвестиций в создание эффективной и сбалансированной инфраструктуры, обеспечивающей социально-экономическое развитие региона. Также объекты программы будут обеспечивать нужды предприятий нефтегазового комплекса.
Реализация всех мероприятий будет проводиться на средства, выделенные энергетическими компаниями, общий объем которых составит на срок действия программы составит порядка 25 млрд рублей. Сумма выделенных средств составит на 2018 год около 10,5 млрд рублей, сообщили в департаменте тарифной политики‚ энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО..
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