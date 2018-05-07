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Нижегородская область возьмет шесть кредитов на пять млрд рублей
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Нижегородская область возьмет шесть кредитов на пять млрд рублей 

Newsroom24 50 минут назад
Фото: Newsroom24
Правительство Нижегородской области разместило запрос на получение шести кредитных линий на 5 млрд рублей, средства предполагается занять в коммерческих банках, говорится на портале госзакупок.
Три кредита каждый с лимитом в 1 млрд рублей планируется взять сроком на год, заплатив 80 млн рублей. Еще два кредита на тот же срок — вполовину меньше объёмом, заплатив 40 млн рублей. И еще один кредит, уже сроком на 2 года 9 месяцев лимитом 1 млрд рублей обойдётся в 247 млн  Торги по выбору банков — кредиторов назначены на 11 мая 2018 года по первым пяти кредитам и на 18 мая — по последнему.
Средства, полученные в кредит, планируется пустить на обслуживание госдолга Нижегородской области.
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