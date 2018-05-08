Госдолг Нижегородской области сократился на 5,6 млрд рублей

ТАСС , 8 мая. Госдолг Нижегородской области уменьшился на 5,6 млрд рублей (7,4%) с начала 2018 года и составил 70,4 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Госдолг Нижегородской области уменьшился на 7,4% с начала 2018 года. По состоянию на 1 мая текущего года он составил 70,4 млрд рублей", — говорится в сообщении.

В структуре госдолга 0,4% составляют государственные гарантии, 45,2% — бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 54,4% — государственные ценные бумаги. Кредиты коммерческих банков по данным на май 2018 года отсутствуют.

По состоянию на 1 января 2018 года госдолг региона составлял 76,03 млрд руб., что на 2,4 млрд рублей меньше, чем на 1 января 2017 года.