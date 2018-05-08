Эксперты озвучили регионы, где берут больше всего кредитов

Всего за январь—март этого года в России было выдано кредитов на 1,59 трлн рублей, а за тот же период 2017 года — на 1,04 трлн рублей. В среднем количество кредитов по сравнению с прошлым годом выросло на 22%.