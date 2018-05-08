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Эксперты озвучили регионы, где берут больше всего кредитов
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Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото

Эксперты озвучили регионы, где берут больше всего кредитов 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Фото: delovoysaratov.ru  В перечень попали Нижегородская, Московская, Ростовская области и Татарстан Объединенное кредитное бюро представило список регионов России, которые выдали населению больше всего кредитов в первом квартале 2018 года. Об этом сообщается на сайте «Российской газеты». Лидером по объему кредитования стали Москва и Московская область: почти 900 тысяч кредитов на сумму 284,13 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первые три месяца этого года было выдано 361 тысяча кредитов на сумму 98,06 млрд рублей. В первую десятку также попали Краснодарский край, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская, Ростовская, Челябинская, Свердловская и Самарская области. Причем наибольший темп роста объемов кредитования отмечается в Татарстане. В этом году в республике было выдано на 55% больше кредитов, чем за аналогичный период 2017 года. А вот Нижегородская область отличилась наименьшими темпами роста — здесь объем кредитования за год вырос на 33%.
Всего за январь—март этого года в России было выдано кредитов на 1,59 трлн рублей, а за тот же период 2017 года — на 1,04 трлн рублей. В среднем количество кредитов по сравнению с прошлым годом выросло на 22%.
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