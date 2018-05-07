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Суд приговорил жителей Югры к 2-2,5 годам за кражу 50 тонн нефти у «Лукойла»
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Суд приговорил жителей Югры к 2-2,5 годам за кражу 50 тонн нефти у «Лукойла» 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: N24.ru
Нижневартовский суд приговорил шестерых жителей ХМАО к 2-2,5 годам лишения свободы за кражу 50 тонн нефти у «Лукойла», сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на региональную прокуратуру.
По данным следствия, в декабре 2015 — июле 2016 года преступники сделали шесть врезок в напорные нефтепроводы в Нижневартовском районе, принадлежащие компании «Лукойл — Западная Сибирь», и начали перекачку углеводородов в цистерну. Потенциальный ущерб оценивается в 900 тыс. руб. Преступную группу удалось вовремя задержать.
«Они не успели вывезти и реализовать нефть», — пояснила представитель прокуратуры.
Суд признало членов группы виновными в повреждении нефтепровода, приготовлении к краже и покушении на кражу в крупном размере организованной группой.
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