Суд приговорил жителей Югры к 2-2,5 годам за кражу 50 тонн нефти у «Лукойла»

Нижневартовский суд приговорил шестерых жителей ХМАО к 2-2,5 годам лишения свободы за кражу 50 тонн нефти у «Лукойла» , сообщает издание «Нефть и Капитал» со ссылкой на региональную прокуратуру

По данным следствия, в декабре 2015 — июле 2016 года преступники сделали шесть врезок в напорные нефтепроводы в Нижневартовском районе, принадлежащие компании «Лукойл — Западная Сибирь», и начали перекачку углеводородов в цистерну. Потенциальный ущерб оценивается в 900 тыс. руб. Преступную группу удалось вовремя задержать.

«Они не успели вывезти и реализовать нефть», — пояснила представитель прокуратуры.

Суд признало членов группы виновными в повреждении нефтепровода, приготовлении к краже и покушении на кражу в крупном размере организованной группой.